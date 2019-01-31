Вольфганг Пихлер: Родченков придумал многие из обвинений

Известный немецкий специалист биатлона Вольфганг Пихлер, который с 2011 по 2014 годы работал со сборной России, в очередной раз выступил в защиту наших спортсменов, с которыми он сотрудничал накануне Олимпиады в Сочи. Пихлер обвинил Григория Родченкова в искажении информации.

"Я прекрасно понимаю, как устроен современный информационный мир: ели дать всю информацию журналистам, то велика вероятность, что люди выдернут самое "горячее", извратив смысл всего прочего, — цитирует Пихлера РИА Новости. – По большому счету и Родченков ее извратил, просто придумав многое из того, чего не было в реальности.

Немец подчеркнул, что с самого начала расследования в отношении наших биатлонистов он говорил: если его подопечные Ольга Зайцева или Яна Романова, которых коснулись обвинения, пойдут в Международный арбитраж (CAS), он тоже туда придет: "Я приеду с теми доказательствами, которыми располагаю, и которыми располагает мой адвокат. Адвокат Зайцевой, кстати, тоже".

"Могу сказать: за все время моей работы в России у меня ни разу не возникло повода задуматься о том, что мы что-то делаем не так. Каждый божий день я лично проверял и анализировал огромное количество информации, включая биохимические показатели крови. Если бы заметил что-либо странное или аномальное, то первым бы забил тревогу. Поэтому всегда повторял и буду повторять: все мои спортсмены были абсолютно чисты. Я в это верю", – сказал Пихлер.