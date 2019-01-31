Маурицио Сарри: "Челси" нужно работать над основами моего футбола

Главный тренер лондонского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал разгромное поражение от "Борнмута" в 24-м туре чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.

"У нас есть проблемы, в первую очередь, с психологией, — сказал Сарри, которого цитирует Sports.ru. –Нужно работать над базисом и основами моего футбола, и только после этого мы будем стараться вносить изменения".

Кроме того, он прокомментировал игру новичка команды Гонсало Игуаина. По словам Сарри, аргентинский нападающий находится не в лучшей форме, но "в ближайшие недели он может сильно прибавить".

"Челси" с 47 очками делит четвертое место в турнирной таблице с "Арсеналом".