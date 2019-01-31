"Бока Хуниорс" и "Америка" хотят забрать у "Зенита" Ригони

Аргентинский хавбек питерского "Зенита" Эмилиано Ригони может в самое ближайшее время покинуть город на Неве и вернуться в Южную Америку. На полузащитника претендуют один из ведущих клубов Аргентины "Бока Хуниорс" и мексиканская "Америка".

По сведениям издания Información CABJ и итальянского Sky Sport Italia, "Зенит" уже получил запросы на 25-летнего футболиста от обеих команд. В начале нынешнего года питерский клуб досрочно вернул Ригони из аренды в итальянской "Аталанте", заплатив около 1 млн евро. Возможный будущий трансфер оценивается в 9-10 млн евро.