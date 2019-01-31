Абэ: Япония не претендует на Курильские острова

В четверг в ходе парламентских дебатов японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Япония не претендует на Курильские острова, считая объектом своих переговоров с Россией лишь так называемые "четыре северных острова", которые, по мнению Токио, в Курилы не входят, а являются продолжением самого северного острова страны Хоккайдо, передает ТАСС.

В ответ на выступление лидера Компартии Японии Кадзуо Сии, который призывает добиваться от России передачи всего Курильского архипелага, Абэ напомнил, что Япония отказалась от всех прав на Курильский архипелаг по Сан-Францисскому мирному договору 1951 года. "Поэтому мы не требуем возвращения этих островов".

При этом японский премьер-министр напомнил, что предметом переговоров с Россией его правительство считает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы прилегающих необитаемых островков, которые в Токио именуют Хабомаи и считают за один остров. "Суверенитет Японии распространяется на все эти острова", — вновь отметил премьер. Абэ подчеркнул, что "и Японии, и России необходимо найти приемлемое для обеих сторон решение".

Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ удалось достигнуть договоренности об активизации переговоров по вопросу мирного договора в ноябре прошлого года в Сингапуре.