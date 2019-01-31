В Самарской области перекрыли канал поставок оружия из Европы

Канал поставки оружия в Россию из Европы перекрыли сотрудники ФСБ по Самарской области. Они пресекли деятельность преступной группы, которая доставляла огнестрельное оружие и боеприпасы западного производства из стран Евросоюза в Россию. Кроме того, преступная группа занималась незаконным изготовлением огнестрельного оружия, модернизируя и переделывая его гражданские аналоги.

Подпольная мастерская по изготовлению оружия находилась в одном из частных домов под Самарой. Участники ОПГ задержаны с поличным при проверочной закупке оружия, сообщает пресс-служба ФСБ России.

Во время обысков изъяты 33 единицы огнестрельного оружия. Среди них – автоматы, карабины, ружья, пистолеты и револьверы, гранаты и патроны к оружию разных калибров.

Преступный бизнес ликвидированной ОПГ был направлен на изготовление, контрабанду и продажу оружия.

На прошлой неделе операция против черных оружейников прошла в 32 российских регионах. Были арестованы 86 человек. Были изъяты один огнемет, два противотанковых гранатомета, 36 килограммов взрывчатки и другое оружие.