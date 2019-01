Эдин Джеко может получить длительную дисквалификацию за плевок в судью

Боснийский нападающий римского футбольного клуба "Рома" Эдин Джеко плюнул в главного арбитра Джанлуку Манганьелло во время четвертьфинального матча Кубка Италии против "Фиорентины".

Римляне были разгромлены со счетом 7:1, а инцидент с участием Джеко случился на 72-й минуте встречи. Форвард получил прямую красную карточку и теперь может получить длительную дисквалификацию.

And that was the last anyone ever saw of Edin Dzeko on a football pitch ... pic.twitter.com/Eo1WLIo4ce