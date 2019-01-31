Мэрия Москвы: изменение правил проезда грузовиков не повлияет на цены

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что изменение с 14 января правил выдачи разовых пропусков для грузовиков не повлияет на стоимость продуктов и их поставки в Москву, передает "Интерфакс".

По его словам, подавляющее большинство ритейлеров получают пропуска либо на квартал, либо на целый год.

"Время выдачи разовых пропусков увеличилось с 3 до 8 часов. Со многими представителями торговых сетей мы уже переговорили, никаких вопросов и опасений ни у кого не возникло", — сказал Немерюк.

По новым правилам выдачи пропусков на грузовые автомобили в Москве, разовый пропуск, который действует не более 5 суток на одно транспортное средство, можно получить не более двух раз в месяц.

Как и прежде, с 06:00 до 22:00 запрещено движение для автомобилей грузоподъемностью свыше 1 тонны на Третьем кольце и в пределах ТТК движение, для машин с максимальной разрешенной массой свыше 12 тон — по МКАД и внутри кольцевой автодороги.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний выразили опасения, что новые правила грозят перебоями с поставками и могут привести к росту затрат на доставку.