Украинскому министру преподнесли к юбилею торт в виде "развалин Кремля"

Пресс-секретарь министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна Марина Томко в своем "Фейсбуке" рассказала о подарке, который сделали ее шефу на день рождения 30 января.

Видимо, учитывая радикально-милитаристское отношение Омеляна к России, ему преподнесли торт в виде "развалин московского Кремля".

"И рука с запонкой цветов УПА (организация, запрещенная в РФ) съела звезду Спасской башни", — пишет Томко.

Министр инфраструктуры Украины не раз делал резкие антироссийские заявления. В частности, вместо поездок в Россию он призвал украинцев вооружаться, чтобы "возвратить Украине Москву и Кубань", а комментируя строительство Россией Крымского моста, заявил, что с его "политической точки зрения" это мост, "который соединит украинский Крым и украинскую Кубань", напоминает РИА Новости.

Кроме того, осенью прошлого года он сказал, что Украина извлечет выгоду из прекращения железнодорожного сообщения с Россией.