"Ты будешь за меня как за инвалида отвечать!": мужчины расстреляли собак и местного жителя

Очевидец снял на видео эпилог конфликта, который произошел в Самаре: мужчины приехали на черном внедорожнике, расстреляли собак и защищавшего животных местного жителя, обещавшего им всяческие кары. "Ты будешь за меня, как за инвалида, падла, отвечать!" — угрожал он владельцу травматического оружия.

Инцидент произошел в минувшую среду, 30 января. Местная жительница Екатерина в социальной сети рассказала свою версию произошедшего конфликта и разместила ее в нескольких самарских сообществах. По ее утверждению, собаки лишь облаяли машину, после чего из нее вышли четверо "отморозков", обстреляли животных, и ранили мужчину, вступившегося за них.

Екатерина утверждает, что инвалид, защищающий собак, является их хозяином, и все животные имеют соответствующие ветеринарные документы. "Эти собаки никогда никого не кусали. Очень хорошо общались с людьми, социализированные. Раненый пес очень ласковый, зовут Лорд. У него один глаз не видит: бельмо. О каком нападении может речь идти?" — рассказала Екатерина изданию "КП — Самара".

Есть и другие версии. Так, на видео мужчины из внедорожника объясняют свои действия агрессией животных. По их словам, первоначально стая собак напала на идущую девушку. Один из них вступился за нее, был укушен и вызвал подмогу.

Эту версию подтверждают другие пользователи социальной сети. "Я живу в доме на этом перекрестке, это далеко не первый случай с этой "знаменитой стаей собак" — они и детей кусали, взрослых, выдирают пакеты у людей, идущих с магазина" — поделилась местная жительница Валерия.

Ее слова подтвердил Алексей, живущий неподалеку: "Примерно раза три-четыре в месяц прохожу через эту свору. Наблюдаю эту стайку уже давно. То, что везде пишут, якобы собаки домашние — вранье. Они всегда на улице, всегда! Вид у них абсолютно бродячий. Раз стал свидетелем того, как на проходящую мимо маму с ребенком лет пяти несколько псин весьма неоднозначно рычали и делали попытки покусать. Пришлось отгонять."

Правоохранительные органы уже прокомментировали инцидент местной прессе: "Сейчас участники конфликта находятся в отделе полиции МВД России по Самаре. Оба мужчины написали заявления друг на друга. Сообщений из медицинских учреждений в полицию не поступало."