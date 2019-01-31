Автобус с пассажирами врезался в опору моста в Новосибирске

В Новосибирске пассажирский автобус врезался в бетонную опору путепровода, уходя от столкновения с грузовиком. Травмы получили 10 человек, в настоящее время все они доставлены в больницу, отметили в региональном управлении ГИБДД. Очевидец снял на видео последствия аварии.

ДТП произошло около двух часов дня по местному времени (10 часов утра по Москве) в четверг, 31 января, на пересечении Бердского шоссе и Лесосечной улицы. Работающие на месте инспекторы предположили, что следовавший по маршруту №65 автобус не вписался в поворот, однако очевидцы утверждают, что водитель уходил от столкновения с выехавшим на красный грузовиком.

На кадрах видно, что общественный транспорт влетел в бетонную опору моста, повредив кабину с водительской стороны. Помощь медиков потребовалась 10 пострадавшим, всех их госпитализировали.

Из-за аварии в районе остановки "Нижняя Ельцовка" образовалась пробка.