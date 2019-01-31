"Пари Сен-Жермен" может подписать бразильца Виллиана из "Челси"

В последний день января закрывается зимнее трансферное "окно" в европейском футболе и клубы спешат сделать последние выгодные приобретения. Чемпионы Франции из "Пари Сен-Жермен" готовы приобрести бразильского форварда "Челси" Виллиана. Вопрос только в цене игрока.

Стоит напомнить, что прошлым летом нападающим интересовалась испанская "Барселона", но лондонские "аристократы" потребовали от каталонцев 70 млн евро, после чего переговоры о трансфере зашли в тупик. Мало того, как сообщает британский Sky Sports, тренер "Челси" Маурицион Сарри не далее, как 11 января заявил, что Виллиан не покинет команду зимой.

Однако, думается, что озвученная англичанами летом сумма вполне может быть скорректирована в сторону уменьшения, так что бразилец вполне может "вскочить в последний вагон" трансферной кампании "ПСЖ". Парижане намерены заменить Виллианом выбывшего на ближайшие три месяца из-за травмы его звездного соотечественника Неймара.