Запуск спутников OneWeb отложили из-за проблем с разгонным блоком

Запуск шести британских спутников связи OneWeb отложен из-за проблем с российской ракетой. Об этом в Twitter написал президент компании Грег Уайлер. Он также подчеркнул, что сами спутники в порядке и готовы лететь. Сейчас специалисты устраняют проблемы. Пока новая дата запуска неизвестна.

Роскосмос четыре года назад подписал контракт на запуски ракеты "Союз" с британской компанией OneWeb, напоминает телеканал "Россия 24". Пуски должны осуществляться с трех космодромов — Байконур, Восточный и Куру. Будут использоваться 21 ракета-носитель. При этом 17 пусков будут проводиться с российской территории.

Технические проблемы у ракеты "Союз" были выявлены в разгонном блоке "Фрегат". Разгонный блок был отправлен на хранение для проведения дополнительных испытаний. Разгонный блок "Фрегат" используется для выведения космических аппаратов на опорную, геостационарную и геопереходную орбиты искусственного спутника Земли, а также для ориентации и стабилизации головного блока на пассивном и активном участке полета. Тяга двигателя составляет две тонны. Это близко к оптимуму для ракет среднего класса.

Шесть спутников OneWeb по плану должны быть выведены на орбиту 20 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане. Arianespace и Роскосмос намерены устранить выявленную проблему с разгонным блоком до назначенного времени старта. Подготовка к старту идет в штатном режиме.

В пресс-службе Роскосмоса подчеркнули, что многофазные проверки на предприятиях отрасли и непосредственно перед запуском для сохранения полезной нагрузки и успешного ее выведения на орбиту. Кроме того, Роскосмос готов был заключить еще одну сделку на старты пяти ракет "Протон".

11 октября 2018 года из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" с разгонным блоком "Фрегат" на МКС не попали космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг. Причиной аварии на Байконуре стал удар одного из боковых блоков первой ступени о вторую при разделении ступеней. У блока не сработала система увода в сторону от ракеты из-за согнутого во время сборки на Байконуре датчика.