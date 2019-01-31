Рауля Арашукова перевезли в Москву, Рауф уже в "Лефортове"

Следователи перевезли в Москву советника главы "Газпром Межрегионгаза" Рауля Арашукова, которого подозревают в создании организованной преступной группировки и хищении денег "Газпрома", передает РИА Новости. Отец сенатора Рауфа Арашукова был задержан в Петербурге.



32-летнего Рауфа Арашукова задержали в 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генпрокурора Юрия Чайки. Сенатору вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетелей. В настоящее время Арашуков-младший уже помещен в московское СИЗО "Лефортово".