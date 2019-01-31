Станислав Черчесов: в ноябре хотим сыграть с бельгийцами в Санкт-Петербурге

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что матч с командой Бельгии в рамках отбора к Евро-2020 планируется провести 16 ноября в Санкт-Петербурге.

"Хотим сыграть матч с бельгийцами 16 ноября в Санкт-Петербурге, чтобы еще раз протестировать арену", — сказал Черчесов, которого цитирует РИА Новости.

Напомним, что на стадионе "Санкт-Петербург" состоятся четыре матча чемпионата Европы 2020 года: три игры группового этапа и четвертьфинал. Черчесов отметил, что сборной России обязательно нужно отобраться в финальную часть турнира.