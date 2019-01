Знаменитая дива Магдалена Кожена выступит в "Зарядье"

6 февраля в Большом зале "Зарядья" состоится единственный концерт Магдалены Кожены — одной из главных мировых оперных звезд.

Чешский соловей Магдалена Кожена родилась в Брно, училась вокалу в Колледже исполнительских искусств Братиславы. Ее международная карьера началась в 1995 году, когда молодая певица стала лауреатом конкурса имени В. А. Моцарта в Зальцбурге. С первой же сольной записи, которая называлась "Арии Баха", Магдалена Кожена проявила себя не просто смелой дебютанткой, но сложившимся профессионалом, мастерски владеющим голосом. Магдалена с равным успехом поет арии Генделя и Глюка, вокальные циклы Шостаковича и Бриттена.

Глубокое проникновение в суть исполняемой музыки, эмоциональность и в то же время умение сдерживать эмоции, стильность и вкус – качества, присущие чешской диве Магдалене Кожене.

Магдалена Кожена выступит в сопровождении The Orchestra of the Age of Enlightenment (Великобритания). Дирижер – Джованни Антонини (Италия). В программе концерта – вокальные и инструментальные сочинения Моцарта и Глюка.

Концерт состоится 6 февраля, в 19:00, в Большом зале "Зарядье".