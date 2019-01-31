Должник расстрелял супругов возле здания суда в Николаеве

Отказывавшийся на протяжении 10 лет возвращать долг украинец расстрелял своих кредиторов у здания суда, который вынес решение не в его пользу. Камера наблюдения зафиксировала момент расправы.

Инцидент произошел около трех часов дня 30 января у здания Ленинского районного суда в Николаеве. За несколько минут до этого семейная пара из Одессы выиграла суд у местного жителя, который еще в 2008 году одолжил у них 40 тысяч долларов, но так и не вернул.

Супруги обсуждали процесс со своим адвокатом, когда из-за припаркованных машин появился мужчина в темной куртке с капюшоном на голове и открыл огонь на поражение из охотничьего ружья. Всего он произвел три выстрела: две пули попали в главу семейства, еще одна — в шею его супруге. Последняя скончалась на месте, мужчина — в карете скорой помощи.

На кадрах видно, что на месте присутствовал и сын должника, но вмешаться он не рискнул, только под конец подгонял 52-летнего отца. Позже молодой человек попытался скрыться, но был задержан на выезде из города.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 2Умышленное убийство".