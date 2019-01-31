Захарова: США давно планировали изменить ситуацию в Венесуэле

Западные страны поддерживают политика, который призывает к государственному перевороту в Венесуэле, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, нежелание оппозиции вести переговоры, а также организованные сторонниками Хуана Гуайдо протесты говорят о деструктивных намерениях противников Николаса Мадуро.

Мария Захарова добавила, что изменить ситуацию в Венесуэле США планировали очень быстро и давно. И, по ее мнению, если бы не сопротивление давлению извне внутри Венесуэлы, а также протест со стороны крупных мировых игроков, ситуация в Венесуэле давно бы изменилась в направлении негативного сценария, сообщает телеканал "Россия 24". Канал транслировал брифинг официального представителя российского дипведомства в прямом эфире.

23 января 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. За два дня до этого Верховный суд Венесуэлы аннулировал назначение Гуайдо на пост спикера венесуэльского парламента.

Исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо признали США, а также страны Лимской группы кроме Мексики, Израиль, Испания, Франция, Великобритания, Германия и Нидерланды. Хуан Гуайдо предъявил Мадуро ультиматум: объявить о проведении новых президентских выборов. При этом Мадуро только в январе вступил в свой второй президентский срок. Оппозиция в Венесуэле настаивает, что хотя за Мадуро и проголосовало большинство венесуэльских избирателей, он должен переподтвердить свой мандат не еще одних выборах.

Великобритания отказалась вернуть Каракасу размещенное в Лондоне золото. А Вашингтон предоставил нелигитимному Хуану Гуайдо доступ к венесуэльским авуарам, потенциально добавив лидеру венесуэльской оппозиции обвинения в растрате государственных средств.

Генсек ООН призвал к диалогу для разрешения венесуэльского кризиса. Армия Венесуэлы поддержала законно избранного президента Николаса Мадуро. В поддержку законной власти в Каракасе выступили Россия, Китай, Турция, Белоруссия, Иран, Боливия, Куба, Никарагуа и Сальвадор.