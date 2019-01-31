Федор Кудряшов вылетел в Турцию для подписания контракта с "Фенербахче"

Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов близок к переходу в турецкий клуб "Фенербахче". Ранее он расторг контракт с казанским "Рубином" по обоюдному соглашению сторон и покинул клуб из столицы Татарстана, за который выступал с сезона 2017/18.

Как сообщает Sport24, 31-летний защитник вылетел в Турцию для подписания контракта с "Фенербахче" в статусе свободного агента. Ожидается, что договор с будет заключен 31 января или 1 февраля. Ранее сообщалось, что клуб из Стамбула предложил Кудряшову контракт на полгода с опцией продления еще на один год.