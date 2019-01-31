Панарин и Бобровский в Топ-10 потенциальных обменов НХЛ

Менее месяца остается до окончания сроков обменов в Национальной хоккейной лиге. 25 февраля наступит дедлайн переходам игроков в преддверии старта плей-офф Кубка Стэнли. Эксперты прогнозируют, что из российской диаспоры наибольшие шансы покинуть свой клуб у Артемия Панарина и Сергея Бобровского.

Панарин стоит в списке потенциальных обменов НХЛ, который накануне опубликовал портал TSN, под первым номером: форвард отказался подписывать новый контракт с "Коламбусом Блю Джакетс", чем вызвал раздражение и у руководства, и у простых фанатов.

Товарищ Панарина по команде "синих жилетов" вратарь Бобровский также находится в достаточно сложном положении – тренеры "Блю Джакетс" в нем явно разочаровались и новый контракт вряд ли предложат. Российские аналитики считают, что в "Коламбусе" существует некая "антироссийская оппозиция", которая провоцирует уход наших игроков. Бобровский стоит на высоком 10-м месте в списке потенциальных обменов.

Нападающий клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Наместников также попал в этот список, но вероятность его перехода не столь высока: эксперты Лиги поставили его на 38-е место.

Вслед за Панариным в первой пятерке игроков, которые могут поменять команду до 25 февраля, стоят форварды Мэтт Дюшен ("Оттава Сенаторз"), Уэйн Симмондс ("Филадельфия Флайерз"), Майкл Ферланд ("Каролина Харрикейнз") и партнер Наместникова по "Рейнджерс" Матс Цукарелло.