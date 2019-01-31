Ветеран Питер Крауч может снова сыграть в английской премьер-лиге

Известный английский футболист Питер Крауч, который последние восемь сезонов играет за клуб "Сток Сити", может вернуться в высший дивизион. Инсайдеры сообщают, что 38-летний футболист стал интересен середняку премьер-лиги "Бернли".

При этом команды договорились не просто а трансфере ветерана, а об обмене: в "Сток" переберется нападающий "Бернли" Сэм Воукс, сообщает Sky Sports. Крауч, который провел в сборной Англии в первое десятилетие 2000-х годов 42 матча, проходит медобследование в новом клубе, соглашение должно быть оформлено в последний день трансферного "окна", 31 января.