St. Petersburg Open. Александрова вышла в четвертьфинал

Ну турнире Женской теннисной ассоциации в Санкт-Петербурге с призовым фондом 750 тыс. долларов продолжаются матчи второго круга. Первыми в четвертый день St. Petersburg Ladies Open на корт вышли победительницы квалификации – Екатерина Александрова и чешка Тереза Мартинцова.

Матч получился весьма зрелищным и упорным. В первой партии наша спортсменка сумела выиграть только в 12-м гейме – 7:5. Во втором соперницы поначалу брали каждая свою подачу, но затем Кате удался брейк, и она повела — 5:2. В результате Александрова уверенно довела матч до победы – 6:2.