Суд в Орле отменил компенсацию Олегу Навальному

Орловский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции о присуждении компенсации в размере 50 тысяч рублей Олегу Навальному, которую ему присудили за слишком строгие, по его мнению, условия содержания под стражей.

Областной суд постановил, что само по себе содержание человека под стражей на законных основаниях не дают ему право на компенсацию морального вреда. Суд также отметил, что Навальный не предоставил каких-либо доказательств вины ответчика и того, что ему был причинен моральный вред, передает РИА Новости.

Братья Олег и Алексей Навальные были осуждена за хищение средств у "Ив Роше" в 2014 году. Алексей получил 3,5 года условно, Олег – такой же срок, но в колонии общего режима.

В июне 2018 года Олег Навальный вышел на свободу, после чего начал судиться. Он утверждал, что его содержали в строгих условиях и требовал компенсировать 700 тысяч рублей.