В Москве названы самые популярные имена-2018

Мария и Александр – самые популярные имена для новорожденных в Москве. Такие данные обнародовало Управление ЗАГС Москвы.

В 2018 году имя София, которое последние пять лет было лидером рейтинга, заняло лишь второе метро. На третьем месте – имя Анна. Также популярными среди москвичей были Алиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Елизавета и Варвара, передает "Интерфакс".

Для мальчиков чаще других выбирали имя Александр. Второе и третье места сохранили за собой Михаил и Максим. Далее идут Иван, Артем, Дмитрий, Даниил, Марк, Матвей. Замыкает рейтинг имя Илья. А имя Кирилл, которое ранее всегда попадало в топ-10, уже не такое популярное.

Среди необычных имен для девочек были Адель-Иллария, Виктория Луна, Александра Джейн, Капитолина, Радомира, Августина, Доминика, а для мальчиков — Филл, Мартин, Пересвет и Добрыня.

В целом же москвичи отдают предпочтение привычным именам, которые носили их папы и мамы, дедушки и бабушки. Начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова отметила, что статистика свидетельствует о том, что в московских семьях сильны традиции и преемственность поколений.