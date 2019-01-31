В московском автобусе под пассажиркой провалился пол

В московском автобусе во время движения обвалился пол, серьезные травмы получила одна пассажирка. Работу медиков на месте происшествия сняли на видео.

На кадрах видно, как девушку в одном сапоге укладывают на носилки, после чего бригада фельдшеров выносит ее из автобуса на улицу. Причиной инцидента, как можно судить по записи, стал обрушившийся в салоне пол, причем пассажирке еще повезло, что ноги не попали в карданный вал.

Ряд изданий сообщили, что ЧП произошло утром 31 января, однако в "Мосгортрансе" радиостанции "Говорит Москва" опровергли эту информацию и усомнились в том, что инцидент произошел в принадлежащем компании автобусе.