"Амур" вырвал победу у "Куньлуня" в матче КХЛ

В Хабаровске матчем между местным "Амуром" и китайским "Куньлунем" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев

У победителей в основное время отличились Томаш Загорна (3-я минута) и Владислав Ушенин (13-я), решающую шайбу за 18 секунд до конца овертайма забросил Павел Дедунов. У гостей голы забили Мартин Сен-Пьер (13-я) и Брэндон Ип (13-я).

"Амур" одержал третью победу подряд и занимает 12-е место в турнирной таблице с39 очками. "Куньлунь" с 47 баллами идет 10-м.