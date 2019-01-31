Через две недели Горринг будет исключен из руководства "дочек" Росгеологии

Руслана Горринга уволят со всех руководящих постов в течение ближайших 14 дней. Поста первого заместителя главы Росгеологии он уже лишился, на следующей неделе его исключат из "РГ-Экология", а потом и из других дочерних структур госкорпорации, рассказал агентству ТАСС представитель компании Антон Сергеев.

Напомним, 29 января в Сети появилось видео, где Руслан Горринг унижает своих подчиненных, хвастается своими сексуальными похождениями на работе и нецензурно выражается.



Журналисты выяснили, что раньше Горринга могли звать Русланом Ганижевым. Этот человек работал помощником главы совета муниципальных депутатов Ленинского района Московской области и проходил по делу о взятке в особо крупном размере.