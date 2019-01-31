Медведев: диалог церкви и государства будет продолжаться в интересах граждан

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с десятилетием интронизации. Глава правительства заявил, что диалог церкви и государства в России будет продолжаться в интересах граждан. Встреча прошла в резиденции предстоятеля РПЦ, передает телеканал "Россия 24".

Патриарх Кирилл поблагодарил премьера и российское правительство за решение совместных задач, которые находят отклик у людей: "Я вспоминаю, как в день своей интронизации имел возможность встретиться с вами и выразить надежду на то, что, действительно, симфонически будет развиваться взаимодействие церкви и государства. И вот за эти десять лет, можно сказать, пройден очень большой путь. Не меняются никак конституционные принципы нашего государства — церковь отделена от государства. Но к церкви принадлежит значительная часть всего нашего народа", — сказал глава РПЦ.

Он отметил творческий и разумный диалог между государством и церковью. "Тот факт, что государство выстраивает очень разумный и, я бы сказал, такой творческий диалог с церковью, приводящий к совершению конкретных задач, он находит отклик в сердцах наших людей", — подчеркнул архиерей. "Я благодарю правительство Российской Федерации за ту часть этого важного исторического пути, которую мы вместе прошли в течение этих 10 лет. Благодарю вас сердечно", — заключил он.