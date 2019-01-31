Глава управы Басманного района Москвы стал мэром Махачкалы

Депутаты городского собрания Махачкалы утвердили в должности мэра города Салмана Дадаева, передает ТАСС.

Пост стал вакантным после того, как бывший градоначальник Муса Мусаев был приговорен к четырем годам колонии по обвинению в земельных махинациях и нанесению ущерба бюджету. После возбуждения дела в отношении Мусаева врио главы Махачкалы был назначен Абусупьян Гасанов. Однако в начале ноября 2018 года в отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ.

Салман Дадаев стал исполняющим обязанности мэра Махачкалы в декабре 2018 года. До этого он занимал должность руководителя управы Басманного района Москвы, а ранее работал в разных должностях в управах столичных районов Метрогородок, Сокольники и Хорошево-Мневники.