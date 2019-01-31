Хабиб Нурмагомедов станет ведущим реалити-шоу в Казахстане

Известный российский боец и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионат (UFC) Хабиб Нурмагомедов станет ведущим популярного в Казахстане телевизионного реалити-шоу "The Nomads", второй сезон которого будет транслироваться в 118 странах мира.

Первый сезон данного шоу вел казахстанский боксер, олимпийский чемпион Бахтияр Артаев. Как сообщает портал bnews.kz, в проекте участвуют спортсмены из разных стран мира, а также другие медийные личности и предприниматели, которые соревнуются в знании казахской культуры.

Отмечается, что первая серия проекта будет готова в феврале. Всего их будет 14.