Начинающий водитель чудом выжил в огненной аварии в США

Восемнадцатилетнему жителю американского штата Массачусетс посчастливилось выжить в страшном столкновении с грузовиком, сообщает ABC Boston. Камера регистратора запечатлела момент аварии.

MUST SEE: A dash cam captures a tractor trailer & Jeep collide head-on in New Hampshire. Amazingly, everyone survived. @HeatherHegedus talks to the mom of the teenage boy behind the wheel of the Jeep — on @boston25 at 6! (video: Marc Cramer) pic.twitter.com/abnQHCM6kY