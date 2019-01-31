Начинающий водитель чудом выжил в огненной аварии в США

Восемнадцатилетнему жителю американского штата Массачусетс посчастливилось выжить в страшном столкновении с грузовиком, сообщает ABC Boston. Камера регистратора запечатлела момент аварии.

MUST SEE: A dash cam captures a tractor trailer & Jeep collide head-on in New Hampshire. Amazingly, everyone survived. @HeatherHegedus talks to the mom of the teenage boy behind the wheel of the Jeep — on @boston25 at 6! (video: Marc Cramer) pic.twitter.com/abnQHCM6kY — Mike Saccone (@mikesacconetv) January 28, 2019

ДТП произошло около половины девятого утра 22 января на трассе 101 под Дублином. На кадрах видно, что при входе в поворот водитель джипа выехал на встречную полосу, прямо перед фурой. Мужчина за рулем последней попытался уйти в сторону, но уперся в ограждение, так что удар пришелся в бензобак грузовика.

Трассу объяло пламя, а Jeep отбросило в сторону и развернуло, после чего в него врезался следовавший позади автомобиль. Не исключено, что благодаря ему 18-летний Сэмюэль и выжил, а не сгорел в салоне своей машины, откуда его вытащил владелец протаранившей его машины.

В больницу начинающего водителя доставили с ожогами, многочисленными порезами и черепно-мозговой травмой, в настоящее время его жизнь вне опасности. Больше в огненной аварии никто не пострадал, хотя транспортные средства получили серьезные повреждения.