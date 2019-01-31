В Ессентуках под старой балкой рабочие нашли тайник охранника Николая II

В Ессентуках во время ремонта крыши здания, в котором располагается управление Федерального казначейства Ставропольского края, был обнаружен уникальный тайник.

В нем находился конверт с ранее неизвестными фотографиями семьи последнего российского императора Николая II, который пролежал под ветхой балкой примерно сто лет.

Примечательно, что на некоторых снимках сохранились подлинные автографы детей последнего российского императора, а вместе с ними и военными запечатлен высокий казак.

Ставропольский краевед Роман Нутрихин узнал, что эти уникальные снимки принадлежали Анатолию Федюшкину, который в 1907 году поступил на службу в спецподразделение, отвечавшее за охрану Николая II и его семьи, сообщается на сайте министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.