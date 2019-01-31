В Ессентуках под старой балкой рабочие нашли тайник охранника Николая II
В Ессентуках во время ремонта крыши здания, в котором располагается управление Федерального казначейства Ставропольского края, был обнаружен уникальный тайник.
В нем находился конверт с ранее неизвестными фотографиями семьи последнего российского императора Николая II, который пролежал под ветхой балкой примерно сто лет.
Примечательно, что на некоторых снимках сохранились подлинные автографы детей последнего российского императора, а вместе с ними и военными запечатлен высокий казак.
Ставропольский краевед Роман Нутрихин узнал, что эти уникальные снимки принадлежали Анатолию Федюшкину, который в 1907 году поступил на службу в спецподразделение, отвечавшее за охрану Николая II и его семьи, сообщается на сайте министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.
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