Ученые смогли превратить сигналы мозга в слова

Исследователи из Колумбийского университета приблизились к тому, о чем человечество грезит десятилетиями. Ученые сделали серьезный шаг в переводе мозговых сигналов в устную речь. Помог им в этом искусственный интеллект, сообщает Scientific Reports.

В создании получившейся нейросети участвовали пять человек, которые пережили операцию на мозге или страдали эпилепсией.

Исследователи давали им слушать фразы разных людей, а затем измеряли мозговую активность участников исследования. Собранные данные загружались в алгоритм искусственного интеллекта.

Ученые проигрывали участникам эксперимента записи счета от нуля до девяти. После этого включалась нейросеть, которая анализировала мозговую активность людей и с помощью синтезатора голоса выдавала исходное слово.

Точность оказалась поразительная – 75 процентов.

"Это намного выше, чем мы ожидали", – признались ученые.

В настоящий момент исследователи стараются научить искусственный интеллект распознавать словосочетания и длинные слова.