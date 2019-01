Питер Джексон снимет фильм о The Beatles

Новозеландский режиссер Питер Джексон снимет документальный фильм о культовых "битлах". Будущая картина автора кинотрилогии "Властелин колец" станет доработанной версией ленты "Let It Be" Майкла Линдсей-Хогга, которая вышла в 1970 году, сообщает Guardian.



Фильм Линдсей-Хогга снят на основе роликов, сделанных во время записи музыкантами The Beatles альбома "Let It Be".

Основанный The Beatles лейбл Apple Records предоставил режиссеру доступ к полному архиву группы, в том числе, к материалам, которые были отсняты во время записи "Let It Be".



"Я очень рад, что получил доступ к этим кадрам, это настоящий клад", — рассказал Джексон.

Когда именно начнется работа над картиной, пока неизвестно.