Новосибирские спасатели освободили упавшую в заброшенный погреб собаку

Новосибирские спасатели вызволили собаку, провалившуюся в заброшенный погреб, с двухметровой глубины.

Собака сбежала из приюта, в котором энтузиасты заботятся о брошенных животных. Животное отправилось прогуляться по пустырю и провалилось.

Операция по освобождению собаки из ямы проводилась сегодня утром, 31 января. В 8:45 в МАСС (муниципальную аварийно-спасательную службу) позвонили и сообщили о происшествии. Через 35 минут, в 9:20, животное было передано в заботливые женские руки — работа спасателей была завершена.