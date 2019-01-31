В трескучий мороз воспитатель детского сада забыла на улице маленького ребенка

В Набережных Челнах воспитательница детского сада №7 забыла после прогулки о 6-летнем мальчике. В тот день на улице был мороз минус 20. Одиноко стоящего ребенка увидел случайный прохожий.

Он подхватил малыша и стал стучаться в двери детского сада. По словам мужчины, ребенок от холода даже плакать не мог, пишет сайт "КП".

После того, как эта история стала известна в городе, ее прокомментировал начальник управления образования и по делам молодежи исполкома татарстанского Автограда Винер Харисов. По его словам, были просмотрены кадры с видеокамер и установлено, что мальчик спрятался за горку, чтобы еще покататься. В это время воспитатель завела детей в помещение детсада, а этот ребенок, действительно, остался на улице.

Однако, утверждает чиновник, мальчик пробыл на улице недолго – около пяти минут, когда воспитатель заметила его отсутствие и уже собиралась искать ребенка.

Чувствует он себя нормально, добавил Харисов. Администрация детского сада уже принесла извинения родителям малыша, а в отношении воспитателя группы будет вынесено дисциплинарное взыскание.