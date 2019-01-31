Путин: на Украине реализуется проект, не имеющий отношения к вере

Межцерковные связи исторически сближали братские народы и служили развитию равноправных отношений России с другими странами.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном собрании, посвященном 10-летию Поместного Собора РПЦ и патриаршей интронизации.

Глава государства подчеркнул, что наряду с этим, есть и другие примеры – "спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость".

Путин проинформировал общественность о том, что на Украине реализуется именно такой фальшивый религиозный проект, который, по словам руководителя страны, не имеет никакого отношения к вере, но нацелен исключительно на борьбу за власть.

В свою очередь, как сообщает РИА Новости, председатель подкомитета в сфере свободы совести и религиозных организаций комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский сообщил, что Минкульт Украины самостоятельно изменит название канонической Украинской православной церкви в государственного реестре, если церковь откажется сделать это в отведенный законом срок – четыре месяца.

Речь идет о принятом в стране 27 декабря 2018 года законе, который может лишить каноническую УПЦ ее названия​​​.

15 декабря 2018 года на так называемом Объединительном соборе в Киеве была провозглашена "новая церковь" – Православная церковь Украины — на основе слияния двух неканонических церковных структур, действующих ранее на Украине. Главой ПЦУ был избран Епифаний Думенко с титулом "митрополит Киевский и всея Украины". 6 января 2019 года он получил подписанный патриархом Константинопольским Варфоломеем днём ранее томос об автокефалии ПЦУ.

Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.