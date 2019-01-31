Антони Марсьяль продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"

Французский форвард Антони Марсьяль продлил контракт с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что новое соглашение между "МЮ" и Марсьялем будет действовать до июня 2024 года с возможностью продления еще на год. Финансовые подробности сделки не разглашаются.

Напомним, Марсьяль перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2015 года из "Монако" и с тех пор провел 162 официальных матча, в которых забил 46 мячей.