Зять опасается кровавой мести влюбленной в него тещи

В "Прямом эфире" пытались разобраться в запутанной семейной истории, которая разворачивается в Тульской области.

Валерий Борисов утверждает, что его теща — учительница физики — влюблена в него и заказала его наемникам, чтобы вернуть долг.

Пенсионерка Галина Николаевна Воробьева, со своей стороны, обвиняет зятя в том, что он использовал брак с ее дочерью для личной наживы. В итоге и она, и ее дочь с детьми остались без квартиры.

Теща утверждает: ее зять — альфонс и мошенник, место которого в тюрьме.

По ее словам, Валерия дочь привела в квартиру несколько лет назад, чтобы сделать ремонт, но он остался надолго. Затем они тайно расписались, и дочь сделала роковой шаг: прописала Борисова.

Теперь в квартире в престижном районе города Алексин с видом на Оку все разрушено, жилплощадь они с дочерью потеряли.

К тому же Борисов, по словам пенсионерки, распускал руки: бил и ее, и жену, а несколько лет назад дочь жаловалась, что муж потратил материнский капитал, и ей нечем отдавать долги.

Борисов же уверен: это влюбленная теща своими кознями разрушила семью, а теперь преследует его и даже наняла людей, которые избили Валерия за взятый кредит.

Кто говорит правду? Кто виноват в сложившейся ситуации: теща или зять? Кому в итоге достанется квартира, и куда пропала дочь Галины Николаевны?

Обсуждение этой истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".