Барбра Стрейзанд ответила на письмо фаната спустя 47 лет (он оказался знаменитостью)

76-летняя американская актриса и певица Барбра Стрейзанд ответила на письмо 14-летнего поклонника спустя 47 лет. Фанатом звезды оказался знаменитый британский актер Ричард Э. Грант, известный по фильмам "Уитнэйл и я", "Доктор Кто" и многим другим.

Грант опубликовал в своем "Твиттере" текст письма, который он отправил Барбре Стрейзанд, когда ему было 14 лет. Тогда юный Грант вместе с семьей жил в африканском государстве Свазиленд.

As a lifelong fan of someone you’ll understand what it meant for me to take this snap outside the home of @BarbraStreisand Asked Security for permission & he replied ‘It’s a public road, but thanks for asking’ Wrote her this letter when I was 14. My wife is very understanding! pic.twitter.com/3SohXKpgZT — Richard E. Grant (@RichardEGrant) 29 января 2019 г.

Актер написал, что он и его родители стали фанатами Стрейзанд после того, как посмотрели фильм "Смешная девочка" с ее участием.

"Читал, что вы переживаете из-за резко свалившейся на вас славы и неудачного романа. Приглашаю вас отдохнуть в дом нашей семьи. Он с бассейном и находится в живописном месте", — писал юный Грант. На фотографиях ниже актер запечатлен возле дома Стрейзанд. Внутрь он войти не решился.

Какого же было удивление Гранта, когда буквально через несколько минут Стрейзанд ответила ему в "Твиттере".

Dear Richard What a wonderful letter you wrote me when u were 14 ! and look at u now! You're terrific in your latest movie with Melissa congratulations and love Barbra — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) 29 января 2019 г.

Грант страшно растрогался и написал, что до сих пор не может поверить в то, что Стрейзанд ему ответила. Актер пошутил, что ему даже удалось избежать гнева охранников актрисы.