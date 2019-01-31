Двух женщин завалило снегом в центре Ярославля

Две жительницы Ярославля получили травмы, попав под "лавину" на проспекте Толбухина — их накрыла сошедшая с крыши снежная масса. Коммунальщики пострадавшим не поверили, призвав их предъявить доказательства произошедшего.

Сам инцидент произошел вечером 15 января, но запись с камеры наблюдения появилась только на этой неделе.

"Я шла с коллегой и обратила внимание, что перед нами тропочка вся в снегу. А потом нас сшибло с ног и разбросало по дороге. Коллегу отнесло к кустам у проезжей части. Шок был сильный, меня лицом в землю ударило, сумки и пакеты из рук улетели на два метра", — рассказала Марина Стужина.

На помощь пострадавшим пришел водитель, оставивший машину посреди дороги и бросившийся откапывать женщин.

С места происшествия подруги отправились в травмпункт, где у Стужиной диагностировали легкое сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Впрочем, справки не убедили представителей управляющей компании — они потребовали предоставить свидетельства очевидцев. Мэрия же после обнародования этой истории отправила к дому проверку от жилищной инспекции.