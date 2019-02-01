День влюбленных: куда пойти 14 февраля
Представляем подборку интересных спектаклей и концертов в московских театрах в День святого Валентина 14 февраля.
Кафедральный собор святых Петра и Павла
Концерт Бах & JAZZ (12+)
Не знаете, что подарить любимому человеку на День святого Валентина? Подарите романтический вечер под высокими сводами собора с авторской программой, в которой соединились орган и саксофон, классика и джаз. Ее представляют известные российские музыканты Алексей Круглов и Игорь Гольденберг. На уникальном органе собора прозвучат шедевры органной музыки, а знаменитые сочинения Баха предстанут в неожиданном звучании и станут темой для джазовых импровизаций.
Московский театр Et Cetera
Комедия "Сердце не камень" (12+)
Театр Et Cetera под руководством Александра Калягина в День всех влюбленных приглашает на комедию по пьесе Александра Островского "Сердце не камень". Интрига закручена вокруг завещания богатого купца Потапа Каркунова. У старика молодая жена, которая верна своему супругу, но не обещает хранить ему верность и после его смерти. Вокруг будущей богатой вдовы разыгрываются нешуточные бои. "Если хотите поговорить о наболевшем — смело обращайтесь к Островскому. Он очень современный", — уверен режиссер-постановщик спектакля Григорий Дитятковский. Ему удалось поставить комедию "Сердце не камень" без привычной для Островского размеренности и степенности. Действие разворачивается стремительно, весело.
Московский театр на Таганке
Спектакль "Беги, Алиса, беги" (16+)
Сюрреалистический спектакль о приключениях Алисы (а точнее, нескольких Алис) в Стране чудес. Удостоен пяти номинаций на премию "Золотая маска — 2019". Сочетает в себе современную драматургию, самые масштабные декорации за всю историю Театра на Таганке, хореографию и оригинальную музыку на стихи Владимира Высоцкого. Режиссер Максим Диденко — номинант "Золотой маски", один из самых востребованных российских постановщиков. В роли Королевы — Ирина Апексимова.
Московский театр на Юго-Западе
Спектакль "Укрощение строптивой" (16+)
Желанье женщины — закон. Кто считает, что это неправда, пусть первым бросит в Шекспира камень. В спектакле Валерия Беляковича, поставленном по мотивам одноименной комедии Уильяма Шекспира, поставлен любимый вопрос всех девушек: кому везет больше — умницам или красавицам? Если вы не являетесь приверженцем строгой классической формы, любите импровизацию и веселье и хотите насладиться блестящей игрой артистов — эта версия для вас.
Театр "Практика" (18+)
Поэтический спектакль "Чёстихи: любить"
Это спектакль не о том, как молодые люди открывают для себя новые смыслы. Это спектакль о поэзии, где актер — медиум, озвучивающий поэтическую партитуру, сложную и требующую сосредоточенности. Мы учимся читать стихи, мы учимся любить их звучание. Мы отказались от актерского чтения и предлагаем вам эксперимент, чистый, как любовь. Зачем делать просто, если можно делать сложно?
В спектакле звучат стихи Фаины Гримберг, Веры Полозковой, Всеволода Емелина, Андрея Родионова, Александра Анашевича, Кирилла Медведева, Александра Скидана, Оксаны Васякиной, Фёдора Сваровского, Сергея Гандлевского, Владимира Богомякова, Эдуарда Лимонова, Амарсаны Улзытуева, Дмитрия Данилова, Дмитрия Быкова, Михаила Чевеги, Дины Гатиной, Витаутаса Плиуры, Романа Осьминкина, Сергея Жадана, Ольги Седаковой, Григория Дашевского, Льва Рубинштейна и Андрея Сен-Сенькова.
Театр имени Пушкина
Комедия "Бараны в ночи" (18+)
Продолжая свою работу над наследием Брехта, который стал для него в какой-то степени этапным автором, режиссер Юрий Бутусов решил взять одну из наименее известных ранних пьес Бертольта Брехта "Барабаны в ночи" — первую пьесу автора, увидевшую свет рампы и обратившую внимание критиков на Брехта-драматурга. Это название редко появляется на российской сцене, тем интереснее должна быть интерпретация режиссера, продолжающего развивать в своем творчестве тему о человеке, восставшем против социальной несправедливости.
Школа современной пьесы
Спектакль "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное" (16+)
Только 14 февраля и только влюбленным в "Школе современной пьесы" разрешено подслушивать и подсматривать. Действие разворачивается в одном из самых популярных ресторанов XX века "Зимний Эрмитаж". Сценография спектакля необычна: все действие происходит между зрителями, что дает полное ощущение тайны. Авторы спектакля Евгений Гришковец и Иосиф Райхельгауз придумали несколько сюжетов, но пьесу писать не стали, а раздали эти сюжеты артистам с заданием разыграть их своими словами. Получились веселые, лирические, смешные, порой даже парадоксальные сцены. Готовых реплик нет, актеры импровизируют. А потому у зрителей складывается полное ощущение, что они подслушивают, подсматривают и не записывают…
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