Рубль всех удивил оптимизмом в январе, но февраль может все изменить

Январь оказался для российского рубля весьма результативным месяцем. Тут сработала совокупность факторов – от продуктивной коррекции в нефти до локального возвращения carry trade и слабости доллара в моменте.

В результате доллар США за месяц упал к рублю на 6,15%, евровалюта снизилась на 5%, отметила Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари".

Она подчеркнула, что в начале года российская инфляция вышла в рост. По итогам января индекс потребительских цен окажется в пределах 8,0-10%, в годовом сопоставлении это около 5,3%.

Эксперт считает, что это не самый плохой результат, который мог бы быть, однако не стоит забывать, что часть инфляции оказалась за скобками за счет активной работы производителей товаров по уменьшению размеров упаковки с сохранением старой цены. В феврале предполагается, что инфляция составит около 0,5% м/м.

Отмечается, что Банк России покупает валюту для Минфина РФ на ежедневной основе минимум по 15,6 миллиардов рублей, в ближайшие дни сюда же подключатся отложенные покупки валюты самого ЦБ РФ.

Бодрова полагает, что это совсем не те суммы, которые могут в рамках интервенций развернуть рынок валют в нужном направлении. Однако время от времени инвесторы беспокоятся относительно самого факта присутствия регулятора в торгах, на февраль все эти составляющие сохраняются в силе.

В то же время сырьевой компонент пока выглядит сбалансированным. Баррель Brent торгуется в рамках 59-63 долларов и пока не намерен их покидать. Для рубля это нейтральный фактор.

Что может ослабить позиции отечественной валюты? Возвращение США к обсуждению антироссийских санкций или, например, слишком активная позиция России в венесуэльской проблеме, которая может стать основанием для введения против Москвы новых санкционных ограничений.

Вероятные рамки торгов по доллару США на февраль составляют 64,65-66,50 рублей, по евро — 74,50-77,50 рублей.