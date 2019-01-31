Акции Facebook подорожали

Акции крупнейшей в мире соцсети Facebook подорожали более чем на 11% после публикации отчетности за 2018 года, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 17:47 по московскому времени акции соцсети на бирже Nasdaq выросли в цене до 167,16 доллара.

В 2018 году Facebook увеличила чистую прибыль на 39%, до 22,112 миллиарда долларов. Число активных пользователей за год выросло на 9% и составило 1,52 миллиарда человек.