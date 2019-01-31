Павлюченкова вышла в четвертьфинал St. Petersburg Ladies Trophy

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успешно преодолела второй круг на турнире St. Petersburg Ladies Trophy, выйдя в четвертьфинал. В матче 1/8 финала санкт-петербургского соревнования 32-я ракетка мира обыграла латвийку Елену Остапенко, посеянную на турнире под шестым номером.

Матч продолжался 1 час 25 минут и завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу Павлюченковой, которая в четвертьфинале встретится с победительницей встречи между бельгийкой Исалин Бонавантюр и Кики Бертенс (2-я ракетка турнира) из Нидерландов.