В Иванове во время проповеди задержали "Свидетелей Иеговы"

В Иванове сотрудники правоохранительных органов во время проповеди задержали нескольких членов религиозной организации "Свидетели Иеговы", запрещенной в России с 2017 года.

Деятельность "Свидетелей Иеговы" была признана судом экстремистской, ликвидирована и запрещена. Однако некоторые последователи организации продолжают миссионерскую и проповедническую деятельность.

Так, 27 января на одной из явочных квартир во время проповеди были задержаны несколько членов "Свидетелей Иеговы", а 32-летний организатор собрания Евгений Спирин арестован на два месяца по решению суда.

До задержания прихожане вели подпольную деятельность со всеми требованиями конспирации, всячески скрываясь от внимания правоохранительных органов. Связь они поддерживали при помощи интернет-мессенджеров и постоянно меняли явочные квартиры, в которых собирались.

Возбуждено уголовное дело уголовное дело по статье 282.2 "Организация деятельности экстремистской организации".