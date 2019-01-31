Под Одессой разбилась маршрутка, один человек погиб

В Одесской области Украины на трассе Одесса — Измаил столкнулись пассажирская маршрутка и легковой автомобиль. В результате аварии одна из пассажирок маршрутного такси погибла, еще 13 человек получили различные травмы и были доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в отделе коммуникации областного управления полиции. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства ДТП.