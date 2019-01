Трамп потребовал от Китая открыть свои рынки США

Президент США Дональд Трамп потребовал от Китая открыть рынки для американских промышленных и сельскохозяйственных компаний и предупредил, что без выполнения этого требования он не заключит с Пекином соглашение об урегулировании торгового спора.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter, подчеркнув, что китайцы должны открыть свои рынки не только в сфере финансовых услуг.

Looking for China to open their Markets not only to Financial Services, which they are now doing, but also to our Manufacturing, Farmers and other U.S. businesses and industries. Without this a deal would be unacceptable!