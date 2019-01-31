Московские власти помогут спасти изуродованные горельефы на доме Константинова

Столичные власти готовы помочь отреставрировать изуродованные горельефы на доме Константинова в Сверчковом переулке, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорнаследия.

На печальную трансформацию некогда красивых скульптур обратил внимание один из жителей столицы — во время реставрации они почему-то превратились в страшных каменных баб.

"Мосгорнаследие разделяет обеспокоенность общественности по поводу этой ситуации. Работы по восстановлению барельефа дома в Сверчковом переулке могут начаться с наступлением весенне-летнего периода", — отметили в ведомстве.

К реставрации планируется привлечь опытных специалистов. Договоренность об этом уже достигнута с Российской ассоциацией реставраторов.

При этом в пресс-службе Мосгорнаследия пояснили, что частичное обрушение скульптуры произошло еще несколько лет назад — упала голова и часть торса. Во время ремонта фасадов горельеф восстановили, но с очевидными нарушениями первоначального облика.

После того, история со скульптурами вызвала широкий общественный резонанс, владелец здания по Сверчкову переулку — компания "Зарубежнефть" — также пообещала отреставрировать дом. Там также отметили, что здание, в котором расположен офис компании, не является историческим памятником архитектуры, поэтому при передаче его в собственность никаких специальных требований не выдвигалось.