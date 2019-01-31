СКА досрочно выиграл дивизион Боброва в КХЛ

Матчем в Астане между местным "Барысом" и санкт-петербургским СКА продолжилась программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, которые гарантировали себе первое место в дивизионе Боброва.

В составе победителей дубль оформил Наиль Якупов (12-я и 24-я минуты), еще одну шайбу забросил Павел Дацюк (17-я). У проигравших отличились Андре Петерссон (2-я) и Даррен Диц (32-я).

СКА с 91 очком лидирует в турнирной таблице Западной конференции. Ближайший преследователь армейцев по дивизиону финский "Йокерит" имеет в активе 74 очка и лишился шансов догнать СКА за оставшиеся восемь матчей. "Барыс" с 75 баллами идет третьим в Восточной конференции.