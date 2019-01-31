В Германии осудили женщин, укравших еду из помойки

Власти баварского города Фюрстенфельдбрукке осудили двух женщин за воровство еды из помойки при супермаркете. Все дело в том, что мусор, согласно местным законам, считается собственностью магазина, пока его не увезет санитарная служба. Неназванных немок приговорили к восьми часам общественных работ и штрафу в размере 225 евро, сообщает Spiegel.

Осужденные являются активистками движения dumpster diving (дословно – "ныряние в мусорный бак"). Его приверженцы обвиняют магазины в преступной растрате еды, в частности, часто в помойках оказываются продукты, чей срок годности либо еще не истек, либо истек совсем недавно.

Кроме того, активистам не нравится, что выброшенную еду, которой можно было бы накормить бездомных и неимущих, просто утилизируют, потому что брать ее в Германии незаконно.

Неназванных немок арестовали после того, как они взяли еду из мусорного бака при супермаркете в июне 2018 года в Ольхинге. Власти подсчитали, что воровством еды из помойки они нанесли магазину ущерб в 100 евро.

Женщинам придется заплатить штраф в 225 евро, если в течение двухлетнего испытательного срока они вновь нарушат закон.